Denizlisporlu Mustafa Yumlu: İdlib'e gitmek istiyorum, kefenimi giydim bekliyorum
Denizlispor'un 32 yaşındaki oyuncusu Mustafa Yumlu, Yeni Malatyaspor maçının ardından, "Bedelli askerlik yaptım ama şu an yemin olsun abdestliyim, İdlib'e askerlerimizin yanına gitmek istiyorum. Kefenimi giydim, bekliyorum" dedi.
Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Denizlispor sahasında konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Denizlispor'un deneyimli oyuncusu Mustafa Yumlu maç sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"GEREKİRSE O KARDEŞLERİMİZİN AYAKKABILARINI TEMİZLERİM"
Yumlu, "Bedelli askerlik yaptım ama şu an yemin olsun abdestliyim, İdlib'e askerlerimizin yanına gitmek istiyorum. Bizi göndermezler ama gerekirse o kardeşlerimizin ayakkabılarını, çantalarını temizlerim. Ben kefenimle oraya gitmeye hazırım. Kefenimi giydim, bekliyorum. Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir sözü vardır; 'Biz millet olarak savaşı sevmiyoruz ama söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz!' Biz böyle bir milletiz" ifadelerini kullandı.
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DE HADI GIT NE BEKLIYOSUNCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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HELAL OLSUN . . . MUSTAFA YUMLUCevap Yaz 1 Yayından Kaldır