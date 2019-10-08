Denizlispor, Yücel İldiz ile yollarını ayırdı

Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor'da deneyimli teknik adam Yücel İldiz ile yollar ayrıldı. 7 haftada 8 puan toplayan Denizlispor, 13. sırada yer alıyor.

08.10.2019 15:47
Denizlispor, Yücel İldiz ile yollarını ayırdı

Denizlispor'da 5 haftadan bu yanan alınan kötü sonuçların faturası İldiz'e kesildi. Kulüp yönetimi aldığı karar gereği İldiz ile yollarını ayırdı. Kulüp yönetiminden alınan bilgilerde teknik direktörlük için Bülent Uygun, Mehmet Özdilek, Tolunay Kafkas ve Samet Aybaba'nın isimlerinin geçtiği öğrenildi.

Yücel İldiz

GALATASARAY'I YENMİŞLERDİ

Süper Lig'in ilk 2 haftasında Galatasaray ve Antalyaspor'u mağlup eden Denizlispor diğer 5 haftada Göztepe ve Kayserispor ile berabere kaldı. Yeşil-siyahlılar, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ve Konyaspor'a yenilmekten kurtulamadı.

BEŞİKTAŞ İLE AYNI PUANDA

7 haftada 8 puan toplayan Denizlispor, Beşiktaş ile aynı puanda yer alıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman da istifa etmişti.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (4)

  • FENERLİBAHÇELİ34:
    Şu başarılı denen hocalara bakıyorum da ortada başarı filan göremiyorum. Dön dolaş aynı adamlar. Anadolu takımlarında ligin başında önce 4-5 hafta estiriyorlar. Sonra kodunsa bul! Boş verin ya. .
    Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
  • MTT:
    Beşiktaş ile aynı puandalarmış Cinconu da yenmişler niye gönderiyorlar ki? Sanki beştaş cinconu yenecek mi? Bak fiko istifa etti denizli başkanının istifa etmesi gerekiyor sonra da Koç. . . heheheheee
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • 12345:
    Bülent Uygun, Mehmet Özdilek, Tolunay Kafkas, Samet Aybabahepsini topla yücel hoca yapmaz. önceki başarılarını bi kenara koyun son 3 yıl içinde bunların hangisi ligi başladığı takımda bitirdi.
    Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.