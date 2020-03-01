Denizlispor, Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi
Süper Lig'in 24. haftasında Denizlispor, Yeni Malatyaspor'u Mustafa Yumlu ve Barrow'un golleriyle 2-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 24. haftasında Denizlispor, Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Yeşil-siyahlı takıma galibiyeti getiren golleri Mustafa Yumlu ve Barrow kaydetti. Yeni Malatysapor'da 45. dakikada Hadebe kırmızı kart gördü.
MALATYA 6 MAÇTIR YENİLİYOR
Bu sonuçla Denizlispor evindeki 5 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi. Son olarak Sergen Yalçın yönetiminde Beşiktaş'a karşı kazanan Yeni Malatyaspor'un mağlubiyet serisi 6 maça çıktı. Süper Lig'in 25. haftasında Denizlispor, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.