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Denizlispor, Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi

Süper Lig'in 24. haftasında Denizlispor, Yeni Malatyaspor'u Mustafa Yumlu ve Barrow'un golleriyle 2-0 mağlup etti.

01.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 01.03.2020 15:44
Denizlispor, Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi

Süper Lig'in 24. haftasında Denizlispor, Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Yeşil-siyahlı takıma galibiyeti getiren golleri ve Barrow kaydetti. Yeni Malatysapor'da 45. dakikada Hadebe kırmızı kart gördü.

MALATYA 6 MAÇTIR YENİLİYOR

Bu sonuçla Denizlispor evindeki 5 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi. Son olarak Sergen Yalçın yönetiminde Beşiktaş'a karşı kazanan Yeni Malatyaspor'un mağlubiyet serisi 6 maça çıktı. Süper Lig'in 25. haftasında Denizlispor, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.


Haber Videosu

: Denizlispor, Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi
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