Denizlispor'un yeni Teknik Direktörü Mehmet Özdilek oldu

11.10.2019 16:15

Süper Lig'de 13. sırada bulunan Denizlispor, Teknik Direktörü Yücel İldiz ile yollarını ayrılmıştı. Denizlispor'un yeni hocası ise Mehmet Özdilek oldu.

Denizlispor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Denizlispor, Bu sezon Süper Lig'de 7 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 8 puan toplamıştı. Hatırlanacağı gibi Yücel İldiz, Denizlispor'u Süper Lig'e bu sezon çıkarmıştı.

TOLUNAY KAFKAS İLE MASAYA OTURMUŞLARDI AMA ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Süper Lig'de son 5 haftada galibiyet yüzü göremeyen Denizlispor, Tolunay Kafkas ile masaya oturmuş ancak yapılan görüşmelerin ardından deneyimli çalıştırıcıyla anlaşma sağlanamamıştı.