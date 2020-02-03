Haberler » Spor » Denizlispor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı - Spor

Denizlispor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçında Denizlispor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı. Göztepe'nin golü 9. dakikada Serdar Gürler'den gelirken Denizlispor'un golünü 86. dakikada Estupinan kaydetti.

03.02.2020 22:03 | Son Güncelleme: 03.02.2020 22:07
Denizlispor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçında Yukatel Denizlispor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Mustafa Öğretmenoğlu'nun yönettiği mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Göztepe'nin golünü 9. dakikada kaydetti. Denizlispor'un golü ise 96. dakikada Oscar Estupinan'dan geldi.

Bu sonucun ardından 12. sıradaki Denizlispor puanını 23'e, 8. sıradaki Göztepe ise 30'a yükseltti. Göztepe, gelecek hafta sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Yukatel Denizlispor ile İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler