Denizlispor, Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi Süper Lig'in 26. haftasında Denizlispor, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni Hugo Rodallega'nın attığı müthiş golle 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'de 26. hafta karşılaşmasında Denizlispor, evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadele 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi. Denizlispor'a galibiyeti getiren golü Hugo Rodallega kaydetti. Son 3 maçta 7 puan alan Denizlispor, puanını 31'e yükseltti. 3 maçtır kazanamayan Gençlerbirlği ise 28 puanda kaldı.

TAKIMLARINI BALKONDAN DESTEKLEDİLER

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan maçların seyircisiz oynanması kararı üzerine Denizlispor ile Gençlerbirliği arasındaki karşılaşmada tribünler boş kaldı. Stada giremeyen bazı taraftarlar ise ilginç bir yöntem geliştirerek takımlarını stat çevresindeki binaların çatıları ile üst katlardaki dairelerin balkonlarına çıkmakta buldu. Ellerinde atkılar ile takımlarına çıktıkları yerlerden tezahüratlarda bulunan yeşil - siyahlı taraftarlar, stada ve oyunculara seslerini ulaştırabilmek için yoğun çaba sarf ettiler.