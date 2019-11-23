Denizlispor evinde Çaykur Rizespor'u yendi
Süper Lig'de 12. hafta maçında Denizlispor evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.
23.11.2019 17:22 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:43
Süper Lig'de 12. hafta maçında Denizlispor evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederek 2 haftalık galibiyet hasretine son verdi.
Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Denizlispor'a galibiyeti getiren golleri 86. dakikada Oscar Estupinan ve 90. dakikada penaltıdan Radoslaw Murawski kaydetti.
Bu sonucun ardından Denizlispor puanını 14'e çıkartırken, Çaykur Rizespor da 14 puanda kaldı.
Haber Videosu: Denizlispor evinde Çaykur Rizespor'u yendi