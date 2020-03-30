Denizlispor'da Barrow ülkeyi terk etti
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da Gambiyalı kanat oyuncusu Modou Barrow'un ailevi sebepler nedeniyle yönetimden izin almadan ülkesine döndüğü öğrenildi.
30.03.2020 14:31 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:31
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da Gambiyalı kanat oyuncusu Modou Barrow'un ailevi sebepler nedeniyle yönetimden izin almadan ülkesine döndüğü öğrenildi.
Daha önce kendisine ödeme yapılmaması nedeniyle iki kez Denizli temsilcisinden ayrılmak isteyen 27 yaşındaki futbolcu, bu kez koronavirüs salgını nedeniyle ülkeyi gizlice terk etti. Barrow'un bu hareketi sonrası Denizlispor yönetimi de futbolcuyu defterden sildi. Gambliyalı oyuncunun Türkiye'ye dönse bile affedilmeyeceği belirtildi.
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Kaynak: DHA