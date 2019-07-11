Denizlispor, Beşiktaş'tan Sedat Şahintürk'ü kiraladı

Yukatel Denizlispor, Beşiktaşlı futbolcu Sedat Şahintürk'ü satın alma opsiyonu ile bir yıllık kiraladı.

beIN Sports'un geçtiği habere göre; Süper Lig'e yeni yükselen ve kadrosunu tecrübeli ve genç isimlerle harmanlamayı düşünen Yukatel Denizlispor Beşiktaş'tan Sedat Şahintürk'ü satın alma opsiyonu ile bir yıllığına kiraladı.

Geçtiğimiz sezon 23 yaşındaki futbolcu Balıkesirspor'da kiralık olarak forma giydi. Orta sahada görev yapan futbolcu, geçtiğimiz sezon 33 maçta forma giydi ve 3 gol, 7 asistlik performansa imza attı.

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