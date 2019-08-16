Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in Galatasaray rüyası gerçek oldu!
21 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Galatasaray'ı 2-0 yendiklerini rüyasında gördüğünü söyleyen Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in rüyası gerçek oldu.
Denizlispor Başkanı Ali Çetin, 21 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Bundan bir ay önce rüyamda görmüştüm ve bir basın toplantısında bunu söylemiştim. 'İlk maçımızı Galatasaray ile oynayacağız ve 2-0 galip geleceğiz' demiştim. Galatasaray'ı tutturduk, umarım skoru da tuttururum." demişti.
Denizlispor'un sezonun ilk haftasında Galatasaray'ı 2-0 yenmesi sonrası Ali Çetin'in bu sözleri sosyal medyada olay oldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Ali Çetin'in rüyası gerçek oldu" yorumlarında bulundu.