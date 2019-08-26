Denizlispor, Antalyaspor'u 2-0 ile geçti!

26.08.2019 00:07

Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. Maçı konuk ekip Yukatel Denizlispor 2-0 kazandı. Denizlispor'a galibiyeti getiren golleri Bahadır Öztürk kendi kalesine ve Barrow kaydetti. Mücadelenin 79. dakikasında Antalyaspor, Aatıf ile penaltı atışından yararlanamadı.

DENİZLİSPOR LİGE 2'DE 2 İLE BAŞLADI

Antalyaspor, önümüzdeki hafta Konyaspor'a konuk olacak. Lige 2'de 2 ile başlayan Denizlispor ise Göztepe ile karşı karşıya gelecek.