Denizlispor, Antalyaspor'u 2-0 ile geçti!

Ligin yeni ekibi Denizlispor, Süper Ligin 2. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

26.08.2019 00:07
Denizlispor, Antalyaspor'u 2-0 ile geçti!

Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. Maçı konuk ekip Yukatel Denizlispor 2-0 kazandı. Denizlispor'a galibiyeti getiren golleri Bahadır Öztürk kendi kalesine ve Barrow kaydetti. Mücadelenin 79. dakikasında Antalyaspor, Aatıf ile penaltı atışından yararlanamadı.

DENİZLİSPOR LİGE 2'DE 2 İLE BAŞLADI

Antalyaspor, önümüzdeki hafta Konyaspor'a konuk olacak. Lige 2'de 2 ile başlayan Denizlispor ise Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Denizlispor, Antalyaspor'u 2-0 ile geçti!
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