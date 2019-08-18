Denizlispor, Galatasaray galibiyeti için 50 bin lira prim dağıtacak

18.08.2019 12:01

Süper Lig'de 2019-2020 sezonun açılış maçında evinde son 2 yılın şampiyonu Galatasaray'ı 2-0 yenerek maratona iyi başlayan Yukatel Denizlispor'da, Başkan Ali Çetin kesenin ağzını açtı. Karşılaşma bitiminde soyunma odasına inip tüm takımı tebrik eden Ali Çetin, Galatasaray galibiyetine 50'şer bin TL prim dağıtacağını açıkladı.

"RAKAMIN ÜSTÜNÜ BEN TAMAMLAYACAĞIM"

Futbol Federasyonu'ndan gelecek paralara göre galibiyet ve beraberlik primlerini belirleyeceklerini ifade eden Çetin, "Şu an havuzdan ne kadar para gelecek bilmiyorum. Bu 3 milyon TL de olabilir, 2 milyon 800 bin TL de olabilir. Ancak Galatasaray maçının galibiyet primi 50 bin TL'dir. Bu kadar para gelmese bile ben bu rakamın üstünü tamamlayacağım" dedi.

HEDEF İLK 5

Hedeflerinin ilk 5 sırada yer almak olduğunu yineleyen Ali Çetin, "Bu sezon galibiyet primlerimiz ortalama 50'şer bin TL olacak. Galatasaray'ı yenerek süper bir galibiyete imza attık. Ben maç öncesi huzurlu ve rahattım. Kazanacağımızı biliyordum. Galatasaray'a daha fazla da atabilirdik ama olmadı. Güçlü rakibimizin karşısında 2-0'lık bir skorla 3 puan almak da mutluluk verici" yorumunu yaptı.

Kaynak: DHA