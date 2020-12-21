Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesine ilgi artıyor
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Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesine ilgi artıyor

21.12.2020 10:53 | Son Güncelleme: 21.12.2020 10:56
Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesine ilgi artıyor

Denizli Ticaret Odası (DTO) tarafından Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi kapsamında düzenlediği online seminere ilgi iki katına çıktı.

Denizli Ticaret Odası (DTO) tarafından Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi kapsamında düzenlediği online seminere ilgi iki katına çıktı. DTO, 300 ön başvurunun alındığı etkinlikte, teknik tekstil alanında öne çıkmış isimleri, üyeleri ve ilgi duyan firmaların temsilcileriyle buluşturdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında DTO'nun yürütmekte olduğu Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi kapsamında gerçekleştirilen DTO'nun ilk online uluslararası teknik tekstil seminerine, ilgi duyan firmaların temsilcileri, ön başvuruda bulunarak katılım sağladı. Konuşmacılar arasında, İtalya'dan Giada Dammacco, Portekiz'den Prof. Dr. Raul Fangueiro ile Almanya'dan Michael Janecke de yer aldı. Geçen ay yapılan çalıştaydan sonra bu ay gerçekleştirilen ikinci etkinlikte, projeye ilginin ikiye katlandığı görüldü. Etkinliğin açış konuşmasını, DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan yaptı. İmalat sanayindeki 166 firma ile analiz çalışması yaptıkları projeleri kapsamında, geçen ay büyük ilgi gören bir çalıştay gerçekleştirdiklerini belirten DTO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan, bu ay da bir web seminer düzenlediklerini ifade etti. Önceki etkinliğe 181 kişilik katılım olduğunu hatırlatan Başkan Erdoğan, 300 ön kayıt aldıklarını ve ilginin daha da arttığını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Etkinliğin devamında Giada Dammacco, 'Uzaydan İnsanoğluna' başlığıyla bir sunumda bulundu. Daha sonra da panellere geçildi. İlk panelde, Michael Janecke, 'Teknik Tekstil ve Techtextil İçin Önemli Pazarlar' başlığıyla tecrübelerini paylaştı. - DENİZLİ

Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesine ilgi artıyor
Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesine ilgi artıyor
Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesine ilgi artıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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