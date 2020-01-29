: Denizbank, Şekerbank ve Kuveyt Türk de depremzedelerin borçlarını erteleme kararı aldı

29.01.2020 13:59 | Son Güncelleme: 29.01.2020 14:04

Akbank, Yapı Kredi ve TEB'in ardından depremzedelere destek amacıyla borçlarına erteleme kararı alan bankalara Denizbank, Şekerbank ve Kuveyt Türk de eklendi.

DENİZBANK VE ŞEKERBANK 3 AY ERTELEME KARARI ALDI

Denizbank bölgedeki bireysel ve KOBİ müşterilerinin DenizBank'a olan tüm ödemeleri faizsiz 3 ay erteleyecek. Banka'dan yapılan açıklamada "Tüm Türkiye gibi yüreğimizde hissettiğimiz felaketin ilk gününden bu yana bölgede etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. İnsanlarımıza bir nebze olsun destek olmak, yaşadıkları mağduriyeti hafifletmek adına bankamıza olan kredi ödemelerini 3 ay boyunca erteliyoruz" denildi.

Şekerbank, Elazığ ve Malatya şubelerine bağlı bireysel, esnaf, işletme, tarım, KOBİ ve ticari tüm müşterilerinin kredi taksitlerini ve kredi kartı ödemelerini, faizsiz olarak 3 ay süreyle erteleyecek.

KUVEYT TÜRK HEM BORÇLARI ERTELEDİ HEM DE 1 MİLYON TL BAĞIŞ YAPTI

Kuveyt Türk de Elazığ depreminden etkilenen müşterilerinin, talep etmeleri halinde finansman taksitlerini ve kredi kartı ödemelerini hiçbir masraf almadan 3 ay erteleme kararı aldı. Kuveyt Türk ayrıca depremzedeler için Kızılay tarafından başlatılan "Haydi Türkiye! İyilik Sensiz Olmaz" yardım kampanyasına 1 milyon TL bağışta bulundu.

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