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Younes Belhanda, Deniz Türüç, Fenerbahçe, Spor

Deniz Türüç'ten, sosyal medyadan gelen Belhanda sorusuna yanıt: Herkes hak ettiğini alır

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Deniz Türüç, Instagram üzerinden canlı yayın yaptığı sırada bir taraftarın Belhanda ile derbide yaşadığı olayı hatırlatması üzerine, "Herkes hak ettiğini alır" yanıtını vermesi sosyal medyada gündem oldu.

06.04.2020 13:05 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:14

Koronavirüs salgını nedeniyle evde kendini karantinaya alan Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç, Instagram'dan canlı yayın yaptı. 27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kavga ettiği Faslı futbolcu Belhanda'yla ilgili gelen soruyu da yanıtladı.

"HERKES HAK ETTİĞİNİ ALIR"

Deniz Türüç, konuyla ilgili olarak "Herkes hak ettiğini alır" yanıtını verince sosyal medyada gündem oldu.

Deniz Türüç'ten, sosyal medyadan gelen Belhanda sorusuna yanıt: Herkes hak ettiğini alır

DERBİDE BİRBİRLERİNE GİRMİŞLERDİ

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenerek Kadıköy'deki 20 yıllık galibiyet özlemini dindirdiği maçın 82. dakikasında oyundan alınan Belhanda, kendisini acele etmesi için uyaran Deniz Türüç'ü yüzünden itmiş, ikili arasında büyük bir gerilim yaşanmıştı.

Faslı oyuncunun üzerine yürüyen Deniz, daha sonra olayları yatıştırmaya gelen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i iterken, hakem Halil Umut Meler tarafından doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

Belhanda da ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

Deniz Türüç'ten, sosyal medyadan gelen Belhanda sorusuna yanıt: Herkes hak ettiğini alır

Haberin Videosu:

Tecrübeli futbolcu Deniz Türüç'ten, sosyal medyadan gelen Belhanda sorusuna yanıt: Herkes hak ettiğini alır
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Haber Yorumları (1)
ADAMIN DİBİ: sonuna kadar hak etti
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