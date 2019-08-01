Kayserisporlu Deniz Türüç Fenerbahçe'yi tercih etti

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği İstikbal Mobilya Kayserispor kaptanı Deniz Türüç kararını verdi.

Galatasaray'ın Emre Mor transferi sonrasında Fenerbahçe ile son bir görüşme yapan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu teklifi kabul etti.

BU HAFTA İMZALAR ATILACAK

Fenerbahçe ile İstikbal Mobilya Kayserispor arasında son bir görüşme yapılacak ve bonservis rakamı netleştirilecek. Deniz'in bu hafta yeni takımı ile mukavele yapacağı da öğrenildi. İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, kaptan Deniz Türüç'ün tercihi doğrultusunda adım atacaklarını açıklamıştı.

Deniz Türüç geçtiğimiz sezon Kayserispor formasıyla çıktığı 29 Süper Lig maçında 3 gol atarken, 5 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: İHA