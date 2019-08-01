Kayserisporlu Deniz Türüç Fenerbahçe'yi tercih etti
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği İstikbal Mobilya Kayserispor kaptanı Deniz Türüç ile anlaşma sağladı.
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği İstikbal Mobilya Kayserispor kaptanı Deniz Türüç kararını verdi.
Galatasaray'ın Emre Mor transferi sonrasında Fenerbahçe ile son bir görüşme yapan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu teklifi kabul etti.
BU HAFTA İMZALAR ATILACAK
Fenerbahçe ile İstikbal Mobilya Kayserispor arasında son bir görüşme yapılacak ve bonservis rakamı netleştirilecek. Deniz'in bu hafta yeni takımı ile mukavele yapacağı da öğrenildi. İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, kaptan Deniz Türüç'ün tercihi doğrultusunda adım atacaklarını açıklamıştı.
Deniz Türüç geçtiğimiz sezon Kayserispor formasıyla çıktığı 29 Süper Lig maçında 3 gol atarken, 5 asistlik katkı sağladı.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (26)
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A pilani Emre Mordu Deniz Türüc B planiydi A pilani olunca B pilani devre dışi kaldi..Bumu transfer calimiCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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NE ÇALIMI GS EMRE MORU ALINCA DENİZ TÜRÜÇ FENERE KALDI TERCİH MESELESİ ANLAYANACevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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şunun her tarafı çalım olsa ne olacak yaa Allah aşkına haberleri böyle abartarak verince bişey olmuyor. biz GALATASARAY'' lılar olarak FALCAO diyoruz siz bize deniz türüç diyorsunuz. bizler aynı yolda yürümedik benzer başarılarımız da yok!!!!kapişşşşşşşCevap Yaz 10 4 Yayından Kaldır
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Adam ilk önce gs kampına geldi transfer görüşmesi için.gs emre moru tercih edince Deniz fenere gitti ve deniz feneri tercih etti diye lanse ediliyor.fener Cimbom’a çalım atmış.puuhahaha.Cevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır
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Ne oldu Alman panzeri ağır mı geldi civcivlerCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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hiç güleceğim yoktu bu adamı alsak ne olur almasak ne olur :))). Ali koç vizyonu işte gs ile uğraşmak için ne yapacağını şaşırdı. takımı audı cupta 11 gol yemiş. Halen ımparatorun tazmınatına kafayı takmışCevap Yaz 33 12 Yayından Kaldır
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hahah senin gibi ayıdan da böyle absürt bi cevap beklenirdi zaten ;))) neden gitmiş söyle bakalım duyduklarını bize de aktar odadaymışsın ya ? puahahhaa ha ayrıca 11 gol dediğim gibi çok önemli değil mesele geçen sene küme oynayan takımın bu sene DEVlerle aynı organizasyonda yer alması. Anlayamazsınız ne demek istediğimi ;)2 Yayından Kaldır
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KAMBOÇYALI OĞLUM 11 GOL AZMI GELDİ:)) MÜNİHİN SOYUNMA ODASINA AZ ATIN DİYE YALVARMAYA GİDEN VOLKAN BALLIYA Bİ SOR BENCE. DEVRE ARASI NEDEN MÜNİHİN SOYUNMA ODASINA GİTMİŞ.5 2 Yayından Kaldır
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hahaha . örnekleri için geçmişine bakman yeterli olur keko. adı üstünde audi cup çok da önemli değil ister 11 gol ister 25 gol ama senin kafa biraz man oldugu için basmaz. ;)7 10 Yayından Kaldır
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neyin çalımı lan zaten Galatasaray 1 hafta önce transferden vaz geçmişti Muriqi de olduğu gibi boş manşetler atmayın click bait için !Cevap Yaz 16 10 Yayından Kaldır
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