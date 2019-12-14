Deneme amacıyla başladı, şimdi sipariş yetiştiremiyor

14.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:09

Ordu'nun Ünye ilçesinin Liseler Mahallesi'nde uzun yıllardır market hizmeti veren Ersin Güney'in ev hanımı olan 3 çocuk annesi eşi Gülsüm Güney, girişimci ruhuyla diğer ev hanımlarına örnek oldu. Kısa süre önce marketin bir köşesinde evde yaptığı ürünleri deneme amacıyla satmaya başlayan Güney, şimdilerde müşterilerden yoğun ilgi görünce pastane açmaya karar verdi.

BAKLAVADAN POĞAÇAYA KADAR YAPIYOR

Yaptığı ürünlerde köy tereyağı, köy yumurtası ve köy sütü kullandığını belirten Güney, haşhaşlı şekerpare, bülbül konağı,fındıklı cevizli baklava, kıvırma tatlısı ve poğaça çeşitlerini her gün müşterilerinin beğenisine sunuyor.

EV HANIMLARINA İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Uzun yıllardır pasta üretimiyle ilgili yeteneğinin ve ilgisinin olduğunu söyleyen ev hanımı Gülsüm Güney, üretimini yatırıma döndürmek için önümüzdeki günlerde pastane açacağını ve birkaç ev hanımına daha istihdam sağlamayı hedeflediğini belirtti.

"YATIRIMA DÖNÜŞTÜRMEYE KARAR VERDİM"

Müşterilerin gösterdiği yoğun ilgi sonucu pastane açmaya karar verdiğini belirten Güney, "Uzun yıllardır pasta üretimine özel bir ilgim ve yeteneğim olduğunu düşünüyordum. Deneme amacıyla evde yaptığım pasta çeşitlerini eşimin dükkanında satmaya karar verdim. Kısa süre içerisinde yaptığım ürünlere rağbet olunca bu işi yatırıma dönüştürmeye karar verdim. Önümüzdeki günlerde pastane açarak lezzetlerimi daha geniş kitlelerin beğenisine sunmayı ve bir kaç ev hanımına da istihdam sağlamayı düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İHA