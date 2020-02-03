Demirci'nin kabul edilen 2 projesinde imzalar atıldı

03.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:27

Manisa'nın Demirci ilçesinde hazırlanan Zafer Kalkınma Ajansınca kabul gören iki projenin sözleşmelerinde imzalar atıldı.



Demirci Kaymakamlığı, Demirci Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Demirci Meslek Yüksek Okulunca oluşturulan proje ekibi tarafından hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansına sunulan 2 proje desteklenmeye hak kazandı. 12 ay uygulama süresi olan ve desteklenmeye hak kazanan projelerden 108 bin 300 lira bütçeli "Büyük Yayla Yüksek İrtifa Futbol Kamp ve Turizm Merkezi Fizibilitesi" ve 88 bin 340 lira bütçeli "Demirci'de Yetiştirilen Tarım Ürünlerinin Kurutulması Tesisinin Fizibilitesi" projelerinin sözleşme imza töreni gerçekleşti. Demirci Kaymakamlığında düzenlenen protokol törenine, Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Fatma Şaşmaz Ören yer aldı.



İki projenin imzaları Kaymakam Adem Kaya, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Fatma Şaşmaz Ören ve Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz tarafından kaymakamlık makamında imzalandı. Projelerin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunan Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, "Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazanan 2 projenin ileride yapılacak olan yeni yatırımlar çerçevesinde yapılması çok önemli. Bu projelerin fizibilite çalışmalarının tamamlanmasının ardından, projelerin yatırıma dönüştürülmesi içinde somut adımlar atılmaya başlanacak" dedi.



Demirci Kaymakamı Adem Kaya ise "Her iki projenin sözleşmelerini Zafer Kalkınma Ajansı ile imzaladık. İlçemize hayırlı olmasını temenni ederken, projelerin hazırlanmasında emeği geçen proje ekibine teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA