: Demir Grup Sivasspor BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti

07.12.2019 16:59 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:08

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, 14. hafta mücadelesinde deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.

Rakibi karşısında etkili bir performans sergileyen Demir Grup Sivasspor, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve liderliğini sürdürdü.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri; 26. dakikada Hakan Arslan, 30. dakikada Mert Hakan ve 54. dakikada Emre Kılınç kaydetti. BtcTurk Yeni Malatyaspor'un tek sayısı, 37. dakikada Guilherme'nin ayağından geldi.

Bu sonuçla üst üste 6. galibiyetini alan Demir Grup Sivasspor, tarihinin en uzun galibiyet serisini elde ederek puanını 30'a yükseltti. BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 20 puanda kaldı.

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