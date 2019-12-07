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Demir Grup Sivasspor BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında lider Demir Grup Sivasspor, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaştı, rakibini 3-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, üst üste 6. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.

07.12.2019 16:59 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:08
Demir Grup Sivasspor BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, 14. hafta mücadelesinde deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.

Rakibi karşısında etkili bir performans sergileyen Demir Grup Sivasspor, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve liderliğini sürdürdü.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri; 26. dakikada Hakan Arslan, 30. dakikada Mert Hakan ve 54. dakikada Emre Kılınç kaydetti. BtcTurk Yeni Malatyaspor'un tek sayısı, 37. dakikada Guilherme'nin ayağından geldi.

Bu sonuçla üst üste 6. galibiyetini alan Demir Grup Sivasspor, tarihinin en uzun galibiyet serisini elde ederek puanını 30'a yükseltti. BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 20 puanda kaldı.


Haber Videosu

: Demir Grup Sivasspor BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti
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