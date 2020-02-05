Dekanı Gündoğdu'dan spor camiasına mesaj

05.02.2020 09:51 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:56

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, Araştırma Görevlileri Burak Canpolat ve Yalın Aygün İhlas Haber Ajansı ve Anadolu Spor Medyası ve Yazarları Derneği'ni (ASMYD) ziyaret etti.



Geçtiğimiz günlerde İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi dekanlığı görevine getirilen Prof. Dr. Cemal Gündoğdu iadeyi ziyaretlerine devam ediyor.



2016 yılında İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda göreve başlayan, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanlığı gibi görevleri yürüten Gündoğdu, Malatya basını ve spor camiasıyla koordineli bir şekilde çalışacaklarını söyledi.



Gündoğdu'nun Spor Bilimleri Fakültesi olarak spor camiası ile her konuda istişareye açık olduklarını kaydederek, "Sporun içerisinden gelen birisi olarak bu göreve gelmem tarifi mümkünsüz bir duygu benim için. Tabi önemli olan bundan sonraki süreçtir. Verilen görevi hakkıyla yapıp en başta Malatya'ya sporda faydalı işler yapmak istiyoruz. Bu anlamda her zaman diyaloğa ve istişareye açık olacağız" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA