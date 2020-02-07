: Değerli konut vergisinde beyanname verme süresi ve 1'inci taksitin son ödeme tarihi uzatıldı

07.02.2020 16:34 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:15

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde, değerli konut vergisi beyannamesinin verilme ve ödeme süresinin 1 ay uzatılmasına ilişkin duyuru yayımlandı.

Buna göre, 2020 takvim yılına ait değerli konut vergisi beyannamesinin verilme süresi 20 Mart Cuma, söz konusu beyanname üzerine tahakkuk eden verginin 1'inci taksitinin ödeme süresi ise 31 Mart Salı günü sonuna kadar uzatıldı. Daha önce beyanname verilme süresi 20 Şubat olarak belirlenmişti.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce belirlenen değeri 5 milyon Türk Lirası ve üzerinde olanlar, değerli konut vergisine tabidir.

Kaynak: AA

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