Değerli konut vergisinde beyanname verme süresi ve 1'inci taksitin son ödeme tarihi uzatıldı
Değeri 5 milyon liranın üzerinde olan konutlar için 2019 yılında uygulamaya konulan değerli konut vergisinin beyanname verme süresi 20 Mart'a, verginin 1'inci taksitinin ödeme süresi de 31 Mart'a kadar ertelendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde, değerli konut vergisi beyannamesinin verilme ve ödeme süresinin 1 ay uzatılmasına ilişkin duyuru yayımlandı.
Buna göre, 2020 takvim yılına ait değerli konut vergisi beyannamesinin verilme süresi 20 Mart Cuma, söz konusu beyanname üzerine tahakkuk eden verginin 1'inci taksitinin ödeme süresi ise 31 Mart Salı günü sonuna kadar uzatıldı. Daha önce beyanname verilme süresi 20 Şubat olarak belirlenmişti.
DEĞERLİ KONUT VERGİSİ KİMLERİ KAPSIYOR?
Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce belirlenen değeri 5 milyon Türk Lirası ve üzerinde olanlar, değerli konut vergisine tabidir.