Değerli kağıtların satış bedeli belli oldu

31.12.2019 20:33 | Son Güncelleme: 31.12.2019 20:56

Hazine ve Maliye Bakanlığının konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, gelecek yıl ilgili kanunda "değerli kağıt" olarak belirlenen noter kağıtları 16,50 lira ile 33 lira arasında satılacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 160 lira olacak.

Kimlik kartları 25 lira, aile cüzdanları 140 lira, sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 200 lira, motorlu araç tescil belgesi 180 lira, iş makinesi tescil belgesi 150 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 10 lira, Mavi Kart ise 14 liradan satılacak.

Tebliğ, 1 Ocak 2020 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Gelecek yıl uygulanacak değerli kağıt bedelleri şöyle:

Değerli Kağıdın Cinsi (TL)

Noter kağıtları:

Noter kağıtları:

Noter kağıdı: 16,50

Beyanname: 16,50

Protesto, vekaletname, re'sen senet: 33

Pasaportlar: 160

İkamet izni: 110

Doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 25

Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 50

Aile cüzdanları: 140

Sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri): 200

Motorlu araç tescil belgesi: 180

İş makinesi tescil belgesi: 150

Banka çekleri (her bir çek yaprağı): 10

Mavi Kart: 14

Yabancı çalışma izni belgesi 110

Çalışma izni muafiyeti belgesi 110