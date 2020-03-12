David Silva, Stoke City Karşısında Ustalığını Gösteriyor David Silva, Manchester City'nin Mart 2018'de, Stoke City ile oynadıkları maçta ustalık eserlerini ve yeteneklerini sonuna kadar gösterdi. Bet365 Stadyumu'nda oynanan ve City'nin 2-0 kazandığı maçta David Silva'nın görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik.

David Silva, Manchester City'nin Mart 2018'de, Stoke City ile oynadıkları maçta ustalık eserlerini ve yeteneklerini sonuna kadar gösterdi. Bet365 Stadyumu'nda oynanan ve City'nin 2-0 kazandığı maçta David Silva'nın görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik. Kaynak: Dugout