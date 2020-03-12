David Silva, Stoke City Karşısında Ustalığını Gösteriyor
David Silva, Manchester City'nin Mart 2018'de, Stoke City ile oynadıkları maçta ustalık eserlerini ve yeteneklerini sonuna kadar gösterdi. Bet365 Stadyumu'nda oynanan ve City'nin 2-0 kazandığı maçta David Silva'nın görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik.
12.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:00
David Silva, Manchester City'nin Mart 2018'de, Stoke City ile oynadıkları maçta ustalık eserlerini ve yeteneklerini sonuna kadar gösterdi. Bet365 Stadyumu'nda oynanan ve City'nin 2-0 kazandığı maçta David Silva'nın görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik.
Kaynak: Dugout