David Luiz, Arsenal'e imza attı

09.08.2019 10:35

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Chelsea'den Brezilyalı savunma oyuncusu David Luiz ile anlaşma sağladı.

Arsenal Kulübü, transferin son gününde 32 yaşındaki stoper David Luiz ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

8 MİLYON STERLİN ÖDENDİ İDDİASI

İngiltere basınında yer alan haberlerde, Arsenal'ın bu transfer için Chelsea'ye 8 milyon sterlin bonservis ücreti verdiği öne sürüldü. Geçen sezon Chelsea'de 50 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 3 gol kaydetti.

Kaynak: AA