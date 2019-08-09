David Luiz, Arsenal'e imza attı

İngiltere ekibi Arsenal, Chelsea'den Brezilyalı stoper David Luiz'i transfer etti.

09.08.2019 10:35
David Luiz, Arsenal'e imza attı

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Chelsea'den Brezilyalı savunma oyuncusu David Luiz ile anlaşma sağladı.

Arsenal Kulübü, transferin son gününde 32 yaşındaki stoper David Luiz ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

8 MİLYON STERLİN ÖDENDİ İDDİASI

İngiltere basınında yer alan haberlerde, Arsenal'ın bu transfer için Chelsea'ye 8 milyon sterlin bonservis ücreti verdiği öne sürüldü. Geçen sezon Chelsea'de 50 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 3 gol kaydetti.

Kaynak: AA
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