David Beckham'ın ortağı olduğu espor takımından 6 milyon dolar değerinde anlaşma!

İngiliz eski futbolcu David Beckham'ın ortağı olduğu espor takımı Guild Esports, kripto para borsası platformu Bitstamp ile 6.1 milyon dolar değerinde üç yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı.

Espor ve kripto para birimi platformları arasındaki sponsorluklar geçen yıl boyunca güçlendi ve çoğu espor takımlarında kripto para platformu ile sponsorluk anlaşmaları imzalanıyor. David Beckham'ın da ortağı olduğu Guild Esports imzayı atan takımlardan biri oldu.

6 MİLYON DOLARLIK SPONSORLUK ANLAŞMASI İMZALADI

Eski futbolcu David Beckham'ın ortak olduğu Guild Esports, Bitstamps ile 6.1 milyon dolar değerinde üç yıllık sponsorluk anlaşması imzaladığını açıkladı. Guild Esports tarafından güvence altına alınan en büyük sponsorluk anlaşmasıdır ve üç yıllık dönemde Guild Esports, yıllık 2 milyon dolara yakın gelir elde edecek.

KRİPTO PARA BORSASI PLATFORMU İLE ANLAŞTILAR

Guild Esports'un CEO'su Kal Hourd, "Bitstamp'ı Guild'de resmi Kripto Para Borsası ortağımız olarak ağırlamaktan heyecanlıyız." dedi. Ayrıca, hem Guild hem de Bitstamps'in kimliklerine özgün bir şekilde yaratıcı, yüksek kaliteli içerik ve anlamlı bir deneyim sunmamızı sağlayacak." sözlerine yer verdi.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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