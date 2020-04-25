Dardanel'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira destek Dardanel, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destekte bulundu.

Dardanel, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destekte bulundu.

Dardanel'den yapılan açıklamada, Türkiye'yi 1984 yılından bu yana sağlıklı gıdayla buluşturmak için üretim ve yatırımlarını sürdüren Dardanel'in, bu süreçte üretim kapasitesini ve istihdamını artırırken, "Biz bize yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na da 1 milyon TL ile destek olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dardanel İcra Kurulu Başkanı Mehmet Önen, şunları kaydetti:

"Çanakkale'de üretim yapan bir firma olarak 36 yıldır Türkiye için üretiyor, yatırım yapıyor ve istihdam sağlıyoruz. Birlik ve beraberliğe her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde Dardanel, çalışanlarının, tüketicilerinin ve Türkiye'nin yanında… Bu zorlu dönemde, üretime tam kapasite devam edeceğimizi, hatta üretim ve istihdamı artıracağımızı açıklamıştık. Aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na da 1 milyon lira bağışla destekte bulunuyoruz. Türkiye'nin bu zorlu süreci dayanışma ruhu içinde geride bırakacağından, bu dönem sonrasında başarı hikayelerimize kaldığımız yerden devam edeceğimize inancımız tam."

Kaynak: AA