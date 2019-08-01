Damien Comolli, Real Madrid'den James Rodriguez'i istedi iddiası

TRT Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Basın Merkezi programında gündeme bomba gibi düşecek bir iddiada bulundu.

"RESMİ YAZI GÖNDERİN, DEĞERLENDİRİRİZ"

Uzundurukan, "Comolli, Real Madrid maçından sonra İspanyol ekibinin yöneticileriyle bir araya geldi. James Rodriguez ve Lucas Silva'yı istedi." dedi. Real Madrid yöneticilerinin de Comolli'nin teklifine "Resmi yazı gönderin, değerlendiririz." dediğini iddia etti.