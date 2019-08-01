Damien Comolli, Real Madrid'den James Rodriguez'i istedi iddiası
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Real Madrid yöneticilerinden James Rodriguez ve Lucas Silva'yı istediği iddia edildi.
TRT Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Basın Merkezi programında gündeme bomba gibi düşecek bir iddiada bulundu.
"RESMİ YAZI GÖNDERİN, DEĞERLENDİRİRİZ"
Uzundurukan, "Comolli, Real Madrid maçından sonra İspanyol ekibinin yöneticileriyle bir araya geldi. James Rodriguez ve Lucas Silva'yı istedi." dedi. Real Madrid yöneticilerinin de Comolli'nin teklifine "Resmi yazı gönderin, değerlendiririz." dediğini iddia etti.
YORUMLAR (3)
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Bu Ferdi Kadıoğlu feneri yemin kurtaracak oyuncu ama Ersun gibi iş bilmez çocuğu öldürecek real gibi bir dünya devi karşında marcello gibi adamı öyle rahat geçtiki hayran kaldımCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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yahu kiralık 5 tane süper adam alın, hesap kitap zamanı değil, rezil ettiniz herkeseCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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james rodriguezi verdiler bak.Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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