: Damien Comolli'nin yetkileri elinden alındı

11.01.2020 11:00 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:06

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli'nin hiçbir söz hakkı kalmadı. Göreve getirildiğinde tam yetkiyle göreve getirilen Fransız spor adamı artık iyice pasifize edildi. Kulüp başkanı Ali Koç, Comolli ile görüşmesinde Twitter hesabı açarak Simon Falette transferiyle ilgili yaptığı açıklama nedeniyle duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Yaşanan Twitter krizi sonrası Fransız spor adamının çalışmaları kısıtlandı ve yardımcısının görevine son verdiği Comolli'nin yetkileri de elinden alındı.

FUTBOL ŞUBESİ SELAHATTİN BAKİ'YE EMANET EDİLDİ

Sarı-lacivertli takımda teknik direktör ve oyuncularla ilgilenen Damien Comolli'nin bunun dışında idari konularda sahip olduğu tüm yetkileri elinden alınırken, artık transferde görüşleri dikkate alınmıyor. Comolli istifaya zorlanırken futbol şubesi de tamamen yönetici Selahattin Baki'ye emanet edildi.

Sözleşme fesih şartları

Fesih olduğu tarihten itibaren 1 yıllık maaşını tam alır.

Kontratının 3. yılında fesih olursa kalan ayların maaşını alır.

Fesih olduğu takdirde hak edilmiş tüm bonusları alır.

Bonuslar

Süper Lig şampiyonu olunursa 200 bin euro

İki kez Süper Lig şampiyonu olunursa 450 bin euro

Üç kez Süper Lig şampiyonu olunursa 800 bin euro

Türkiye Kupası kazanılırsa 250 bin euro

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalınırsa 100 bin euro

Avrupa Ligi'nde son 32'ye kalınırsa 15 bin euro

(Yeni Şafak)

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