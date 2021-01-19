"Daha önce F.Bahçeliydi" diyen baba Kahveci'den transfer sözleri: İrfan Can G.Saray'ı istiyor

İsmi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Medipol Başakşehirli İrfan Can Kahveci'nin babası Hacı Bektaş Kahveci, oğlunun Galatasaray'a transfer olmak istediğini söyledi. Baba Kahveci ayrıca, milli oyuncunun daha önce Fenerbahçe'yi tuttuğunu itiraf etti.

Medipol Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci'nin babası Hacı Bektaş Kahveci, Beyaz TV'den Sezgin Gelmez'e yaptığı açıklamada oğlunun transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Oğlunun Galatasaray'a gitmek istediğini söyleyen Hacı Bektaş Kahveci, "Bize nereye transfer olacağını söylemiyorlar. İrfan Can ile Galatasaray ilgileniyor. İrfan istiyor herhalde orayı. Başakşehir'den artık gitmek istiyor" dedi.

"SEVILLA'YI BEĞENMEDİ"

Milli futbolcunun Sevilla'yı beğenmediğini dile getiren baba Kahveci, "Daha önce yurt dışı istiyorduk. Sevilla ilgilendi ama beğenmedi. O da olmadı. Şansları yaver gitmedi" şeklinde konuştu.

"GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ 14 MİLYON EURO İSTİYOR"

İrfan Can'ın daha önce Fenerbahçe'yi tuttuğunu itiraf eden Hacı Bektaş Kahveci, "İrfan Can Kahveci, Fenerbahçeliydi ama dayıları Galatasaraylı yaptı. Göksel Gümüşdağ 14 milyon euro istiyormuş diye duydum. Ne derece doğru bilemiyorum. Bu paralar bizi şaşırtmıyor. Kulübün bu parayı istemesi normal, onlar da İrfan'ı alırken para verdi" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'DEN 6 MİLYON EURO İSTEDİLER"

İrfan Can'a Başakşehir'e gitmeden önce Fenerbahçe'nin de teklif yaptığını söyleyen baba Kahveci,"Rahmetli İlhan Cavcav, Fenerbahçe'den 6 milyon euro istedi. Başakşehir'e 1 Milyon 750 bin euroya sattı. Anlayamadık nasıl oldu, nasıl anlaştılar" diyerek sözlerini noktaladı.

GÖZ KAMAŞTIRAN PERFORMANS

1995 doğumlu yıldız, futbol hayatına Gençlerbirliği'nin atyapısında başladı. 1 sezon Hacettepe'de forma giyen İrfanCan Kahveci 2014 yılında Gençlerbirliği'nin A Takımı'na geçti. 2017 yılında da Başakşehir'e transfer olan İrfan Can Kahveci'nin kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken İrfan Can Kahveci 6 maçta 3 gol atıp 1 de asist yapmayı başardı. İrfan Can Kahveci, bu sezon ligde de 16 maçta 2 gol atıp 1 asist yaptı.