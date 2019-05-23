Dağ Çileğinin Kilosu 80 Tl

Halk arasında orman çileği olarak bilinen, daha çok reçel ve marmeladı yapılan organik dağ çileğinin kilosu Ordu'nun Fatsa ilçesinde 80 TL'den satılıyor.

Bölgede doğal yetişen ve adeta şifa kaynağı olan dağ çileklerini toplayan erkek ve kadınlar, kışlık reçellerini hazırlarken fazlalığını ise yol kenarlarında kurdukları minik tezgahlarda vatandaşlara ve özel müşterilerine satıyorlar.

Çilekleri dağa giderek özenle topladıklarını ifade eden Hasan Sertlik, "Dağlarda ve fındık bahçelerinde yetişen, kokusuyla olduğu kadar lezzetiyle de insanların damağına hitap eden organik dağ çileğini kendimiz reçel yapmak için topladık. Fazlasını ise kilosunu 80 TL'den satışa sunuyoruz. Yöre halkı ve yabancıların dağ çileklerine büyük ilgisi var. Tezgaha indiğinde çilekler kısa zamanda bitiyor. Bir günde ancak 1-2 kilogram civarında çilek toplayabiliyoruz. Bahçede ot altlarında olan çilek el yardımıyla aranarak bulunuyor ve bu çileğin taliplisi de çok. Bu aylarda toplanan çileği alanlar genellikle reçel yapımında kullanıyor" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA