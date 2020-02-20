: Cüneyt Çakır, performansıyla sınıfı geçti

20.02.2020 09:15 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:36

İngiliz ekibi Tottenham, Hotspur Stadı'nda, Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Alman ekibi Leipzig'i konuk etti. İlk yarıda iki takım da birbirine üstünlük sağlayamadı. İkinci yarının 58. dakikasında Cüneyt Çakır, Laimer'in düşürülmesiyle Leipzig'in lehine penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Timo Werner, topu filelerle buluşturarak Alman ekibini 1-0 öne geçirdi. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Leipzig, zorlu İngiltere deplasmanından galip ayrılarak rövanş için avantaj elde etti.

MAÇTA 6 SARI KART VERDİ

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, maç içinde verdiği kararlarla adından söz ettirdi. Çakır, maçın 58. dakikasında Laimer'in düşürülmesi sonrası Alman ekibi lehine penaltı kararı verdi. Mücadelede 6 kez sarı kartına başvuran tecrübeli hakem, maçın 80. dakikasında Aurier'in yerde kaldığı bir pozisyonda devam kararı verince Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho yedek kulübesinde çılgına döndü.

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