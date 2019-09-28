Cüneyt Çakır penaltı pozisyonu için 'VAR'a gitti, izleyince karar değiştirdi

28.09.2019 22:42

Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinin 53. dakikasında önce Fenerbahçeliler sonra ise Galatasaraylılar tepki gösterdi.

Önce Kruse ile Marcao'nun hava topu mücadelesinde seken topta Babel'in eliyle müdahale ettiği kaydedildi. Hakemlere de bakan Kruse, devam kararına sinirlendi. Hemen devam eden pozisyonda Gustavo-Lemina mücadelesinde penaltı sesleri yükseldi. Gabonlu yıldız yerde kalırken gözler Cüneyt Çakır'a yöneldi.

ÇAKIR 'VAR'A BAŞVURDU

Ancak Çakır 'devam' dedi. Bir süre de VAR kararını bekleyen tecrübeli hakem, sonra izlemeye karar verdi. VAR'a giden Çakır'a 'Babel'in elle aldığı' pozisyon izletildi ve penaltı beklenirken bir anda 'El' kararı çıktı. Cüneyt Çakır, futbolculara detaylıca durumu izah etti.

CÜNEYT ÇAKIR'IN DERBİ RAPORU

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yöneten Cüneyt Çakır, sarı-kırmızılılara 2, sarı-lacivertlilere de 1 olmak üzere toplam 3 sarı kart çıkardı.

Süper Lig'in 6. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetti. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun, dördüncü hakemliğini ise Zorbay Küçük yaptı.

Cüneyt Çakır derbide 3 kez sarı kartına başvurdu. Çakır, sarı-kırmızılılarda Marcao ve Mariano'ya, sarı-lacivertlilerde de Emre Belözoğlu'na sarı kart gösterdi.