Dev derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek! İşte Çakır'ın karnesi

25.09.2019 17:42

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 28 Eylül Cumartesi günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tecrübeli hakem Cüneyt Çakır'ı görevlendirdi. Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana maç yöneten FIFA kokartlı Çakır, daha önce 24 derbide düdük çaldı.

EN SON BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİNİ YÖNETMİŞTİ

Çakır, son olarak geçen sezonun 14. haftasında yapılan Beşiktaş-Galatasaray (1-0) derbisinde görev almıştı. İstanbul bölgesi hakemi Çakır, Galatasaray'ın 2018-2019 sezonunun 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan ettiği maçta da MHK tarafından tercih edilmişti. UEFA'nın da gözde hakemlerinden olan Çakır, geçen sezon 25 maçla Süper Lig'de en fazla görev yapan hakem olmuştu.

11 MAÇIN 6'SINI FENERBAHÇE KAZANDI

Cüneyt Çakır, 12. kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çıkacak. Tecrübeli hakemin daha önce düdük çaldığı 11 maçta Fenerbahçe 6, Galatasaray ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 karşılaşma da berabere bitti. Fenerbahçe bu maçlarda 16 gol atarken, Galatasaraylı futbolcular ise 9 kez sarı-lacivertli fileleri havalandırdı.

GALATASARAY'A 37 SARI KART GÖSTERDİ

Çakır, iki takım arasında düdük çaldığı maçlarda 12 kez kırmızı kartına başvururken, 65 kez de sarı kartını kullandı. FIFA kokartlı hakem, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 6'şar futbolcuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Çakır ayrıca Galatasaray'a 37, Fenerbahçe'ye 28 sarı kart gösterdi. Cüneyt Çakır, iki takım arasında son olarak 2017-2018 sezonunun 9. haftasında oynanan maçta görev yapmıştı. Golsüz eşitlikle tamamlanan maçta Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda kırmızı kart görmüştü.

Cüneyt Çakır'ın bugüne kadar yönettiği derbi maçlar şöyle:



Sezon Maç Sonuç Kategori 2005-2006 Galatasaray-Beşiktaş 3-2 Lig 2005-2006 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 T.Kupası 2005-2006 Fenerbahçe-Galatasaray 4-0 Lig 2006-2007 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig 2007-2008 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 T.Kupası 2008-2009 Galatasaray-Beşiktaş 4-2 Lig 2009-2010 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1 Lig 2010-2011 Fenerbahçe-Beşiktaş 1-1 Lig 2010-2011 Galatasaray-Beşiktaş 1-2 Lig 2010-2011 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-4 Lig 2011-2012 Beşiktaş-Galatasaray 0-0 Lig 2011-2012 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 Lig S.Final 2012-2013 Galatasaray-Fenerbahçe 3-2 Süper Kupa 2012-2013 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 Lig 2013-2014 Fenerbahçe-Beşiktaş 3-3 Lig 2013-2014 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig 2014-2015 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 Lig 2014-2015 Beşiktaş-Galatasaray 0-2 Lig 2014-2015 Fenerbahçe-Galatasaray 1-0 Lig 2015-2016 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0 Lig 2016-2017 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0 Lig

2017-2018 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0 Lig

2017-2018 Beşiktaş-Fenerbahçe 3-1 Lig

2018-2019 Beşiktaş-Galatasaray 1-0 Lig

Kaynak: AA