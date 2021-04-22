Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununu 4 gün önceden gören biri var! Hem de yabancı
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Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununu 4 gün önceden gören biri var! Hem de yabancı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Ekonomi

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, yaklaşık 391 bin kişiyi 2 milyar dolar dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçtı. Bu gelişmenin ardından olayla ilgili çok şaşırtıcı bir detay ortaya çıktı. Bir sosyal medya kullanıcısı, 17 Nisan'da, Thodex'in bazı kripto paraları piyasanın altında bir fiyata sattığı ve bunun da kaçış stratejisi olduğunu belirtti.

Kripto para şirketi Thodex'in işlemlerine ara vermesi ve kurucusu Faruk Fatih Özer'in 21 Nisan Çarşamba günü Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçtığının belirlenmesinin ardından şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Sosyal medya ağı Twitter'da Cedric Gerard adlı bir kullanıcı, Thodex'in geçtiğimiz günlerde piyasa fiyatının yüzde 30 altına Dogecoin sattığını ve kripto paralarını almak isteyenlere izin vermediğini belirtti. Gerard, Thodex'in 24 saat içinde yaklaşık 500 milyon dolarlık Dogecoin sattığını yazdı ve düşük işlem fiyatını gösteren ekran görüntüsü paylaştı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununu 4 gün önceden gören biri var! Hem de yabancı

"BU KAÇIŞ STRATEJİSİNE BENZİYOR"

Sosyal medya kullanıcısı, tweetinde, "Türk borsası Thodex'i inceliyor musunuz? Dogecoin'i yüzde 30 piyasa fiyatının altında satıyorlar ve onları geri almaya çalıştığınızda paraları alıkoyuyorlar. Bir kaçış stratejisine benziyor mu? Bütün bunlar Dogecoin pompasına denk geliyor mu? 24 saat içinde 500 milyon doların üzerinde Dogecoin ticareti yaptılar" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

MASAK ŞİRKETİN HESAPLARINA BLOKE KOYDU

MASAK ise dün itibarıyla harekete geçti. Thodex firmasının Türkiye'deki finansal kuruluşlarda bulunan tüm hesaplarına bloke konuldu.

THODEX'İN KURUCUSU: KAÇMADIM, GERİ DÖNECEĞİM

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Twitter'dan yaptığı açıklama ile iddiaların asılsız olduğunu öne sürdü. Birkaç gün içinde Türkiye'ye geri dönüş yapacağını söyledi.

MAĞDUR VE ŞİRKET ÇALIŞANLARININ İFADESİ ALINIYOR

Mağdur ve şirket çalışanlarının ifadelerine İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğünde devam ediliyor. Şu ana kadar gözaltına alınan bulunmuyor.

MAĞDURLARDAN BİR BİR ŞİKAYETÇİ OLDU

Thodex'in işleme kapanmasının ardından mağdurlardan bir çoğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Yüzbinlerce lirasını kaptıran mağdurlar, 19 Nisan'dan itibaren paralarını çekemediklerini ifade ettiler.

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Servet Uzun
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