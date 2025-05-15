CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 15 Mayıs Perşembe bugün altında son durum ne? Reşat altın ne kadar?
15 Mayıs 2025 Perşembe günü itibarıyla, altın fiyatlarında dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. Yatırımcılar, özellikle Reşat altın ve Cumhuriyet altını başta olmak üzere, güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, 15 Mayıs 2025 Perşembe tarihi itibarıyla altın piyasasında son durum nedir? Reşat altın ve cumhuriyet altını ne kadar? Güncel altın fiyatları ne durumda? İşte, altın piyasasındaki en son gelişmeler ve detaylar...
15 Mayıs 2025 Perşembe günü itibarıyla altın fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. ABD'nin Çin'e uyguladığı ek gümrük tarifeleri ve Çin'in buna karşı aldığı ekonomik önlemler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine sebep oluyor. Bu gelişmeler, altın fiyatlarında kayda değer değişimlere yol açtı. Peki, 15 Mayıs Perşembe tam altın fiyatı ne kadar? Cumhuriyet altını kaç TL oldu? İşte, güncel altın fiyatlarında son durum…
?TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın saat 10:41 itibariyle yüzde -1,38 değer kaybıyla 25263,01'den işlem görüyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını saat 10:41 itibariyle yüzde -1,17 azalarak 26972,02'den işlem görüyor.
REŞAT ALTINI NE KADAR?
Reşat altını saat 10:41 itibariyle yüzde -1,17 azalarak 27788,13'ten işlem görüyor.