Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Faiz belasına meydan okuyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada terörle mücadeleye vurgu yaparak "Oligarklara, onların en büyük silahı olan faiz belasına meydan okuyoruz" ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bütün terör örgütlerine, onların iş birlikçi ve hamilerine kök söktürmeye devam edeceğiz. Bağımlılık düzenini ayaklarımızın altına alacağız. Biz başardıkça onlar tetikçilerini devreye sokacaklar. Yılmayacağız."

"EVET TOPUNUZ GELİN, BİZ BURADAYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Topunuz gelin, topunuz!" sözlerini hatırlatan Altun, şunları kaydetti:

"Hamdolsun, tam bağımsız bir dış politikamız var. Doğu Akdeniz'de kendi gemilerimizle varlık gösteriyoruz. Savunma sanayinde bir devrim gerçekleştirdik. Oligarklara, onların en büyük silahı olan faiz belasına meydan okuyoruz. Evet, topunuz gelin! Biz buradayız, vazgeçmeyeceğiz."