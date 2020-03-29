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Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Güncel

Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak

Resmi Gazete'de yayınlanan kararla belediyelerin borçlarına karşılık vergi payı ödemelerinden 3 ay kesinti yapılmayarak 3 milyar lira kaynak yaratılacak.

29.03.2020 01:29 | Son Güncelleme: 29.03.2020 01:32
Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla belediyelere salgınla mücadelede kaynak sağlandı. Belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinden borçlarına karşılık yapılan kesinti, 3 ay boyunca yapılmayacak.

3 MİLYAR TL KAYNAK OLUŞACAK

Nisan, Mayıs, Haziran aylarında bu kesintinin yapılmamasıyla belediyeler 3 milyar TL tutarında kaynak imkanı kazanacak. Karar Resmi Gazete'de şu ifadelerle yer aldı: "Büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarının borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yapılacak kesintilere ilişkin esaslarda değişiklik yapılmasına dair esasların yürürlüğe konulmasına 5779 sayılı kanunun 7. maddesi gereğince karar verilmiştir."

Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak
Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak
Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak
Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak

Haberin Videosu:

Erdoğanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak

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