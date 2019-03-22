Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara Yönelik Karara İmzayı Attı

Bakanlar Kurulu Kararı ile Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara yönelik karar ve eki cetveller, bu yıl da uygulanmaya devam edilecek.

ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR 2019 YILINDA DA UYGULANACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin 2019 yılında da uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Kaynak: İHA