Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Samsunsporlu Futbolcular İçin Anıt Dikileceğini Açıkladı

AK Parti Samsun Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1989'da yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcuları unutmadı.

Erdoğan, "Kazada hayatını kaybeden 5 kardeşimizi rahmetle yad ediyorum. Samsunspor o elim kazadan beri kırmızı-beyaz rengine siyahı eklemiş ve yoluna devam etmiştir. Millet Bahçesi'ne, bu kazada hayatını kaybedenlerin hatırasını yaşatacak bir anıt dikerek ahde vefamızı gerçekleştireceğiz" dedi.