: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Kanal İstanbul resti: İsteseniz de istemeseniz de yapacağız

27.12.2019 18:27 | Son Güncelleme: 27.12.2019 19:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de yerli otomobilin tanıtımının ardından Sakarya'nın Herere ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

Yerli otomobil ile Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçek olduğuna şahitlik ettiklerini belirten Erdoğan, "Tam da otomobil piyasasının canlanmaya başladığı bir dönemde teşebbüsler hayata geçirilebilseydi bugün Türkiye bambaşka bir yerde olurdu. Bugün Türkiye kendi otomobilini hamdolsun dünyaya takdim etti." ifadelerini kullandı.

KANAL İSTANBUL MESAJI

Kanal İstanbul konusunda da net mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul'u yapacağız" dedi.

Erdoğan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

Yaşadığımız topraklara, mensubu olduğunuz millete tutkuyla bağlı değilsiniz muhakkak arkasına gizlenecek bahane bulursunuz. Namazsız olan bin bahane uydurur. Çalışmakta, üretmekte, millete ve ülkeye hizmet etmekte gözü olmayan siyasetçi de bir sürü bahane üretir. Bu tipler ne hizmet ederler ne de hizmet edene izin verirler. Eline geçirdikleri imkanları da mega projelere taş koymak için kullanılırlar. Türkiye'de takoz siyasetinin kurumsallaştığı tek yer vardır. Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle CHP bu ülkenin başına gelmiş en büyük felakettir. Hizmet etmek isterseniz, karşınıza ilk CHP dikilir, yasakları kaldırmak isterseniz karşınızda CHP'yi bulursunzu. Havalimanı, otoban, köprü, metro yapmak istersiniz herkesten önce CHP karşı çıkar. Bu ülkede dikili tek bir ağacı olmadığı halde eleştirmede, engellemede, projeleri yokuşa sürmede önceliği kimseye bırakmazlar.

"HERŞEYİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR"

Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne her projemize karşı çıktılar. Biz bu köprüleri onlara rağmen yaptık biliyor musunuz? Herşeyi engellemeye çalıştılar. Ama biz evelallah yolumuza devam ettik. Mahkeme kararlarıyla, sokak olaylarıyla bize engel çıkardılar. Bugün de aynısını Kanal İstanbul projemizle yapıyorlar. Projeyi daha başlamadan bitirmeye çalışıyorlar. Maalesef aynı tavrı bugün Türkiye'nin otomobiliyle ilgili de sergilediler. CHP'ye müzahir yayın organları projeyi kötülemek için son bir haftadır adeta seferberlik ilan ettiler. Daha aracı görmeden kimi zaman farını, kimi zaman butonunu söyleyerek içlerindeki kini döktüler. 60 yıl önce Devrim otomobiline karşı çıktınız, bu da devrin otomobili bunu böyle biliniz. İsteseniz de istemesiniz de Kanal İstanbul yapılacaktır. Çıkmış diyor ki, 'o parayı insana harca'. O Kanal İstanbul ne için.

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