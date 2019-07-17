Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği fabrika için iş başvuruları alınmaya başladı

Ağrı Tekstilkent'te, 50 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulan dev tesisin büyük bölümü tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25 Mart'ta Ağrı'daki mitingde müjdesini verdiği, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun temelini attığı fabrikaya personel alımının başlaması kent sakinlerini heyecanlandırdı. Ağustos sonu itibarıyla dev tesisi teslim alarak üretime başlayacak olan Yeşim Tekstil, iş başvurularını Kültür ve Kongre Merkezi'nde kabul ediyor.

50 BİN METREKARE KAPALI ALANI OLACAK

Yeşim Tekstil İnsan Kaynakları ve Sosyal Uygunluk Direktörü Fatoş Hüseyinca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Vali Süleyman Elban'ın desteğiyle Ağrı'ya önemli bir tesis kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kentte işsizliğin azalmasına katkı sağlayacakları için de gururlu olduklarını ifade eden Hüseyinca, şöyle devam etti:

"Tüm ürünlerini ihraç eden bir firma olarak aslında bu bölgede işsizlik oranının azaltılmasıyla ve yeni istihdam alanlarının yaratılmasıyla ilgili Ağrı Valisi Sayın Süleyman Elban ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda yatırım kararı alındı. Dikim, nakış baskı ve tüm birimleri içeren 50 bin metrekare kapalı alanı, kreşi, yemekhanesi ve spor alanlarıyla beraber bir tesisi planlıyoruz."

'İLK ETAPTA 150 KİŞİ ALINACAK'

İşe alımda yoğun başvuruyla karşılaştıklarını belirterek, ilk etapta 150 kadar kişi alacaklarını bildiren Hüseyinca, "Sadece üretim elemanları değil, kreş öğretmeni, hemşire, muhasebe ve güvenlik görevlileri de alacağız. İlk etapta 150 kişilik kontenjana bin 500 kişinin başvurması hem büyük bir mutluluk hem de bu kadar işsizin olması üzüntü veriyor. Tabii ki bu işsizlere istihdam sağlamak çok güzel bir şey." diye konuştu.

"BU KADAR İNSANIN EKMEK SAHİBİ OLMASI ÇOK ANLAMLI"

Vatandaşlardan Rıdvan Düzce de fabrikanın Vali Elban öncülüğünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destekleriyle açıldığına işaret ederek, "Şu an binden fazla insanımız burada bekliyor. Herkes çok heyecanlı. Çok mutluyuz çünkü bu kadar insanın ekmek sahibi olması çok anlamlı ve güzel bir şey." dedi.

Kaynak: AA