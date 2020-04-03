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Recep Tayyip Erdoğan, Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Spor

Abdurrahim Albayrak'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 20 bin TL destek

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu Milli Dayanışma Kampanyası'na destekte bulundu.

03.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:55

Koronavirüs teşhisi konularak 14 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilen ve tedavi süreci evde devam eden sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan kampanyaya destekte bulundu.

1 MİLYON 20 BİN TL

Abdurrahim Albayrak'ın belirtilen hesaba 1 milyon 20 bin TL bağışta bulunduğu öğrenildi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de Milli Dayanışma Kampanyası'na destekte bulunmuştu.

Abdurrahim Albayrak'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 20 bin TL destek

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Abdurrahim Albayrak'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 20 bin TAbdurrahim Albayrak'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 20 bin TL destek
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