SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum - Ekonomi
Recep Tayyip Erdoğan, Bendevi Palandöken, Palandöken, Ekonomi, Ekonomi, Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbir paketiyle ilgili ekonomi dünyasından ilk açıklamalar geldi. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, alınan tüm kararları sonuna kadar desteklediklerini belirtirken, ATO Başkanı Gürsel Baran ise "Destek paketi istihdamın devamını sağlayacak" dedi.

18.03.2020 22:13 | Son Güncelleme: 18.03.2020 22:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı" sonrası yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan 21 maddelik ekonomik önlem paketini açıkladı. Erdoğan'ın açıkladığı tedbir paketiyle ilgili ekonomi dünyasından da ilk açıklamalar geldi. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, alınan tüm kararları sonuna kadar desteklediklerini belirtirken, ATO Başkanı Gürsel Baran ise "Destek paketi istihdamın devamını sağlayacak" dedi.

"SONUNA KADAR DESTEKLİYORUZ"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, halk sağlığı bakımından alınan tüm kararları esnaf ve sanatkarlar camiası olarak sonuna kadar desteklediklerini bildirdi.

Palandöken, Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrası yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsün tüm dünyayla birlikte Türkiye'yi de etkileyen bir boyut kazandığını ifade etti.

Palandöken, Türkiye'nin koranavirüse en hazırlıklı ülke olduğunu belirterek, "Hastalığın önlenmesi ve tedavisi için zamanında alınan kararlarlar sevindiricidir. Ülkemizin ve halkımızın sağlığı bakımından alınan tüm kararları esnaf ve sanatkarlar camiası olarak sonuna kadar destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÜRETİM, TİCARET VE İSTİHDAM YARA ALMADAN DEVAM EDECEK"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbir paketinin üretim, ticaret ve istihdamın yara almadan devamını sağlayacağını bildirdi.

Baran, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine ilişikin yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin ekonomiye zarar vermemesi için hükümetin, iş dünyası ile de istişare ederek kısa sürede tedbir paketi açıklamasının çok önemli olduğunu belirtti.

Salgına önlem olarak hizmet sektörünü kapsayan iş alanlarında işletmelerin kapandığını hatırlatan Baran, ATO olarak yaptıkları çalışmalarla Ankara'da 66 bin kişiye istihdam sağlayan 6 bin 362 işletmenin faaliyetlerine geçici olarak ara verildiğini ifade etti.

"BU SÜRECİ DE ATLATACAĞIMIZDAN KUŞKUMUZ YOK"

Baran, üretim ve istihdam sağlayan diğer işletmelerin bu süreçten etkilendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tedbir paketi üretim, ticaret ve istihdamın yara almadan devamını sağlayacaktır. Birlik ve beraberlik içinde bu süreci de atlatacağımızdan kuşkumuz yok. İlgili kurum ve kuruluşlara ilettiğimiz üye taleplerimizin karşılık bulması önemliydi. Paketin uygulanma sürecinde sorumlu kurum ve kuruluşlarca hızlı ve esnek davranılması, uygulama talimatlarının net ve anlaşılır hazırlanarak yoruma açık bırakılmaması bu sürecin başarılı bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktır"

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum

Haberin Videosu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerini açıkladı! İşte madde madde devreye girecek 21 ekonomik tedbir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerini açıkladı! İşte madde madde devreye girecek 21 ekonomik tedbir
Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu
Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında en düşük emekli maaşı 1.500 TL olacak
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında en düşük emekli maaşı 1.500 TL olacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 65 yaş üstüne maske ve kolonya ücretsiz dağıtılacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 65 yaş üstüne maske ve kolonya ücretsiz dağıtılacak

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili dünyanın beklediği haberi verdi Ekonomi
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili dünyanın beklediği haberi verdi
'Korona biyolojik silah' söylentisine bilim insanları noktayı koydu Ekonomi
"Korona biyolojik silah" söylentisine bilim insanları noktayı koydu
'Direnelim' diyen Bakan Koca koronavirüsle ilgili tarih verdi Ekonomi
"Direnelim" diyen Bakan Koca koronavirüsle ilgili tarih verdi
'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu Ekonomi
"Virüslüyüm" diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu
Sosyal medyaya damga vurdu! 'Paniğe kapılmayın' sözünü en iyi anlatan görüntü Ekonomi
Sosyal medyaya damga vurdu! "Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü
Virüsü 3 saniyede yok eden milli tedavi yöntemi için harekete geçildi Ekonomi
Virüsü 3 saniyede yok eden milli tedavi yöntemi için harekete geçildi
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Öğrenci yurtlarında karantinada tutulanlara ücretsiz dağıtılan malzemeler belli oldu
Öğrenci yurtlarında karantinada tutulanlara ücretsiz dağıtılan malzemeler belli oldu
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
İspanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi
İspanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi
Galatasaray, koronavirüs önlemleri nedeniyle bugünkü antrenmanını iptal etti
Galatasaray, koronavirüs önlemleri nedeniyle bugünkü antrenmanını iptal etti
Bakan Albayrak'tan koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni açıklama: İhtiyaç duyulan yeni adımlar da devreye girecek
Bakan Albayrak'tan koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni açıklama: İhtiyaç duyulan yeni adımlar da devreye...
Umre ziyaretinden Erzurum'a gelen 2 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Umre ziyaretinden Erzurum'a gelen 2 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 104'e yükseldi
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 104'e yükseldi
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı
İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu
İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi
Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı
Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var
Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var
İtalya'da yaşayan Türk iş insanın kızı, koronavirüsün etkilerini ağlayarak anlattı
İtalya'da yaşayan Türk iş insanın kızı, koronavirüsün etkilerini ağlayarak anlattı
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı
Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tom Hanks James Bond Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Berkay Şahin Bülent Uygun Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Mart Türk Wuhan Vatandaş
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 22:26:12. #1.14#
title