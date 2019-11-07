Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'ya sert tepki: Bu yanlıştan dönmeleri gerekiyor

07.11.2019 10:32 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA'nın Türkiye'nin Suriye sınırında düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Arnavutluk ve Fransa maçlarında asker selamı veren milli futbolcularımıza gösterdiği tavıra tepkisini dile getirdi.

"UEFA'NIN TAVRINI REDDEDİYORUZ"

Erdoğan, "Görevi sporu ve sporcuyu desteklemek olan uluslararası kurumların bu sürece aynı hoyratlıkla dahil olmasının hiçbir makul sebebi yoktur. Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular, Barış Pınarı Harekatı'ndan beri sistematik bir linç kampanyasıyla karşı karşıyadır. Gol attıktan sonra asker selamı veren sporcularımız için disiplin soruşturmaları yapılıyor. Türkiye olarak UEFA'nın Milli Takımımıza ve kulüplerimize yönelik ayrımcı, haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz. Siz siyasetle sporu iç içe getirdiğiniz takdirde bunun affedilir yanı olamaz. UEFA'nın bir an önce bu yanlıştan dönmesi gerekiyor. Olay Türkiye, Türkiye'nin sporcuları olunca hava değişiyor. Bu da UEFA'nın bir an önce bu yanlıştan dönmesini gerektiriyor. Yanlış kararlarıyla sporun daha fazla siyasallaşmasına fırsat vermemeleri gerekiyor. Türk sporcuların Mehmetçik'le dayanışma sergilemesine provokatif politik davranış nitelemesi çifte standarttan öte aleni bir hukuksuzluktur." ifadelerini kullandı.

UEFA SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

UEFA, milli futbolcuların Arvanutluk ve Fransa maçlarındaki gol sevinciyle ilgili disiplin soruşturması başlatmıştı. UEFA'dan yapılan açıklamada "Türk oyuncuların, Fransa maçındaki potansiyel politik ve provokatif hareketi nedeniyle bir müfettiş görevlendirilmiştir. İncelemenin sonucunda bilgi paylaşılacaktır." denildi.