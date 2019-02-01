Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Açıklaması: Gelin Bana Bildirin

Üsküdar'da Hacı Harun Ekşi Camii'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşümle ilgili olarak, "Bizim zorla bir kentsel dönüşüm adımımız yok. Depremle ilgili bir sıkıntı var malum. Bütün mesele gönüllülük esasına dayalı. Bir sıkıntı olduğu anda muhtara, belediye başkanınıza ya da gelin bana bildirin" açıklamasını yaptı.

Kenstel dönüşümle ilgili açıklama yapan Erdoğan şunları söyledi:

"Namaz çıkışı bir kardeşimiz yanıma yaklaştı. Buralar kentsel dönüşüm kapsamı içinde olan yerler. Bizim zorla bir kentsel dönüşüm adımımız yok. Depremle ilgili bir sıkıntı var malum. Bütün mesele gönüllülük esasına dayalı. Bazı müteahhitler yüzde 60-70'ini alırım kapıya koyarım diyormuş. Müteahhide evini vermeye mecbur değilsin.

"BÖYLE BİR SIKINTI OLDUĞU ANDA GELİN BANA BİLDİRİN"

Böyle bir sıkıntı olduğu anda muhtara, belediye başkanınıza ya da gelin bana bildirin. Her şey gönüllülük esasına dayalı, kimseyi buradan kovmaya dayalı bir şey söz konusu değildir. Belediye başkanı arkadaşlarımızın bu konuda aracı olması suretiyle Bakanlarımızın da devreye girmesiyle bu adımı atarız. Vatandaşın mağdur olmasına fırsat vermeyiz. Müteahhitler kazansın diye böyle adım atmayız."