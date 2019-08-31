Cumhurbaşkanı Erdoğan balıkçılara Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik müjdesi verdi

31.08.2019 22:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan av yasağının sona ermesi dolayısıyla Beykoz Poyrazköy Limanı'nda balık av sezonunun açılışını yaptı.

Ülke genelindeki denizlerde balıkların sağlıklı üremesi için 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül itibariyle sona erecek. Av yasağının kalkmasını heyecanla bekleyen balıkçılar "vira bismillah" diyerek kısmetleri için teknelerle denize açılacak ve ağ atacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Poyrazköy Limanı'nda balıkçılarla bir araya gelerek yeni av sezonun açılışını yaptı. Denizlerde bereketli ve hayırlı bir sezon temennisinde bulundu.

Horon ve dualarla yapılan yeni sezon açılışına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve kooperatif temsilcileri de katıldı.

"SU ÜRÜNLERİ KANUNU'NDAKİ DEĞİŞİKLİĞİ TEKNİK DÜZEYDE TAMAMLADIK"

Açılışta vatandaşlara ve balıkçılara hitaben bir konuşma da yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, denizlerin kirletilmesineve balıkların yanlış avlanma nedeniyle yok olmasına dikkat çekt.

Balıkçılara bir müjde de veren Erdoğan, "Balıkçılarımızın hasretle beklediği Su Ürünleri Kanunu'ndaki değişikliği teknik düzeyde tamamladık." açıklamasında bulundu.

KAÇAK AVLANANLARA YAPTIRIM ARTIYOR

Öte yandan Erdoğan, kaçak ve kuralsız avlananlara yönelik yaptırımları da artıracağını belirtti.