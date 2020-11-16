Cumhurbaşkanı Danışmanı iddiayı doğruladı! Formula 1 kutlamalarında şampanya kullanılmadı
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Cumhurbaşkanı Danışmanı iddiayı doğruladı! Formula 1 kutlamalarında şampanya kullanılmadı

16.11.2020 09:15 | Son Güncelleme: 16.11.2020 09:27

Formula 1 Türkiye Grand Prix'i sonrası Mercedes CEO'su Toto Wolff, podyumdaki kutlamalarda şampanya yerine gazoz benzeri bir içecek verildiğini iddia etti. Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaları doğruladı ve kutlamalarda şampanya kullanılmadığını belirtti.

Formula 1'de sezonun 14. yarışı Türkiye Grand Prix'i, 5.3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapıldı. Yarışa 6. sırada başlayan Lewis Hamilton, damalı bayrağı en önde görerek hem yarışı kazandı hem de Formula 1'de 7. şampiyonluğuna ulaştı.

Hamilton'ın şampiyonluğunun ardından düzenlenen ödül töreninde, geleneksel olarak patlatılan şampanya yerine gazoz verildiği iddia edildi. Sky Sports kanalının yayınına katılan Mercedes takım patronu ve CEO'su Toto Wolff törende şampanya verilmediğini söylerken, "Kutlamada şampanya yerine gazoza benzeyen bir şey verildi. Birazdan hep birlikte eğlenmeye gideceğiz veaz önce podyumda içtiğimiz gazozdan farklı şeyler olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Danışmanı iddiayı doğruladı! Formula 1 kutlamalarında şampanya kullanılmadı

CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI İDDİAYI DOĞRULADI

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, Toto Wolff'ün iddialarını doğruladı ve ödül töreninde derece yapan sporculara şampanya verilmediğini belirtti.

Formula 1 yönetiminin çoğunluğu Müslüman olan ülkelerde bu konuda hassasiyet gösterdiğini söyleyen Cesur, "Podyumda gazlı içecek meselesini de rezalet olarak niteleyen bazı çevreler bilsin ki asıl rezil olan bu saçma yaklaşımdır. Formula 1 çoğunluğu Müslüman olan ülkelerde kendisi böyle bir hassasiyet gözetiyor. Malezya, BAE, Bahreyn... Aynı durum bu ülkelerde de oldu/oluyor. Sadece F1 değil, birçok spor dalında şampanyalı kutlamalarda oldukça hassas davranılıyor. İnanç hassasiyeti had safhada oluyor. Örneğin geçtiğimiz yıllarda Bayern Ribéry'nin, City Mahrez'in, geçen yıl da Liverpool Salah ve Mane'nin bu hassasiyetine önem vermişti. Bu durum yıllardır böyle. Olayın bir de alkollü içecek reklamı yasağı da söz konusu. Tüm dünyanın yıllardır yaşadığı ve artık aştığı bir olay bu" dedi.

Cumhurbaşkanı Danışmanı iddiayı doğruladı! Formula 1 kutlamalarında şampanya kullanılmadı

VETTEL DE 2011'DE İÇEMEMİŞTİ

Bundan önce 2011 yılında yapılan Türkiye Grand Prix'inde ise, birinciliği kazanan Sebastian Vettel içki içememişti. Yarış öncesi Vettel'e, Türkiye'de içki içme konusunda yaş sınırının 24 olduğu söylenmiş ve o tarihte 23 yaşında olan Alman pilot, podyumda şampanya içememişti.

Red Bull'un takım patronu Christian Horner da olayı doğrulayarak "Pilotlarla yarış öncesinde yapılan toplantıda durum açıklanmıştı. Türkiye'de içki içme konusunda yasalar 24 diyor, Vettel ise 23 yaşında" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Danışmanı iddiayı doğruladı! Formula 1 kutlamalarında şampanya kullanılmadı
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