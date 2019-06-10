Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Binalı Yıldırım, Milli Takım'a destek için İzlanda'ya gitmek istiyor!
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, İzlanda Havalimanında yaşanan skandalla ilgili konuştu. Yıldırım, "Bu hareket bizim çocuklarımızı daha da hırslandıracaktır. Milli takımımıza ve Şenol Hocaya başarılar diliyorum. Vaktim olursa gitmek istiyorum." dedi.
Binali Yıldırım, A Milli Takımımızın İzlanda'da maruz kaldığı skandalla ilgili basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Bizim gençlerimizin moralini bozmak için modası geçmiş yollar izliyorlar. Bu hareket bizim çocuklarımızı daha da hırslandıracaktır. Milli takımımıza ve Şenol Hocaya başarılar diliyorum. Vaktim olursa gitmek istiyorum." dedi.
YORUMLAR (1)
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İmamoğlu da gitmek istiyormuş. Ne var yani birlikte gitseniz, biriniz ''''Kırmızıııı, diğeriniz ''''Beyaaaaz'''' deseniz???:)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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