Cuma namazı çıkışı Ali Babacan'a Bilderberg sorusu

24.08.2019 17:03

Yeni parti kurma çalışmalarını yürüten eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Cuma namazını Öveçler'de bulunan Hacı Ahmet Ulusoy Cami'nde kıldı. Namaza korumalarıyla gelen Babacan, namaz çıkışında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

"TAYYİP BEY GÖNDERDİ, GİTTİM"

Cami avlusunda selfie çektirmek isteyenleri geri çevirmeyen Babacan, "Hem yürüyelim hem çekin" dedi. Babacan, arabasına binmek üzere iken yaşlı bir vatandaş, "Sayın bakanım bir şey sormak istiyorum" diyerek yaklaştı. Babacan'ın "Sorun" demesi üzerine vatandaş da "Siz hiç belderbeg toplantısına katıldınız mı?" diye sordu. Bu sırada bir başka vatandaş da "Bilderberg demek istiyor" diyerek soruyu düzeltti. Babacan gülümseyerek "Evet katıldım, Tayyip bey gönderdi, gittim" dedi.

"TOPLANTIYA GİDİNCE ÖĞRENDİM"

Bu kez vatandaş "Ne olduğunu biliyor muydun?'' deyince Babacan "Toplantıya gidince öğrendim" karşılığını verdi.

"SİGARA OLMUŞ 18 LİRA..."

Bu sırada bir genç araya girerek "Sigara olmuş 18 lira sen hala Bilderbeg diyorsun" diye yaşlı vatandaşa çıkıştı. Babacan daha sonra aracına binerek camiden ayrıldı.

BİLDERBERG TOPLANTILARI NEDİR?

Bilderberg Toplantıları, dünya çapında etkin siyasi liderlerin yanı sıra iş dünyası, basın-yayın ve akademi çevrelerinin en önde gelen temsilci ve uzmanlarının bir araya gelmesiyle yapılan yaklaşık 120-150 kişinin katıldığı yıllık, özel toplantılardır.

Bilderberg Toplantıları ilk olarak Hollanda'nın küçük bir kasabası olan Oosterbeek'te başlamıştır. İsmini de 29-31 Mayıs 1954 tarihleri arasında ilk toplantının yapıldığı bu küçük kasabada bulunan Bilderberg Oteli'nden alır. Dünyanın yönetimi ve küreselleşme konusunda her yıl farklı ülkelerde toplantılar yapar. Toplantıların öncüleri arasında yer alan sürgündeki Polonyalı siyasetçi Józef Retinger, Avrupa'da yükselen Amerikan karşıtlığından duyduğu rahatsızlık üzerine Atlantik birlikteliğini desteklemeyi amaçlayan uluslararası bir konferans çağrısında bulunur. Bu ilk konferansın görünen amacı ABD ve Batı Avrupa ülkeleri arasında politik, ekonomik ve askeri işbirliğini güçlendirmek için yapılması gerekenleri tartışmaktır.

Bilderberg toplantıları üç kez de Türkiye'de yapılmıştır. Bilderberg toplantıları 18–20 Eylül 1959'da İstanbul Yeşilköy'de, 25–27 Nisan 1975'te İzmir Çeşme'de Altın Yunus Otel'de ve 31 Mayıs-3 Haziran 2007 yılında yine İstanbul'da Ritz Carlton Otel'de yapılmıştır.