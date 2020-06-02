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CSKA, Nikola Milutinov'u transfer etti

THY Avrupa Ligi takımlarından CSKA Moskova, Olympiakos ile sözleşmesi sona eren Nikola Milutinov'u renklerine bağladı.

CSKA, Nikola Milutinov'u transfer etti
02.06.2020 11:49 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:52

THY Avrupa Ligi takımlarından CSKA Moskova, Olympiakos ile sözleşmesi sona eren Nikola Milutinov'u renklerine bağladı.

CSKA Moskova, Olympiakos ile mukavelesi biten Nikola Milutinov'u kadrosuna kattı. Rus ekibi, başarı basketbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. 5 sezondur Olympiakos forması giyen ve 2015 NBA Draft'ında San Antonio Spurs tarafından 26. sıradan seçilen Sırp pivot, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde 24 maçta 10.3 sayı, 8.2 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

CSKA, iç transferde de Mike James'in kontratını uzatmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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